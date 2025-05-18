“واتساب يفجر المفاجأة.. صمم صورتك وأيقونة مجموعتك بكلمة واحدة بس جربها بنفسك

في إطار سعيها لتطوير تجربة المستخدم وتحقيق مزيد من التفاعل الإبداعي، بدأت منصة واتساب باختبار ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور الشخصية وصور المجموعات. هذه الخطوة تعكس توجه الشركة نحو دمج الأدوات الذكية داخل التطبيق، لتمنح المستخدمين حرية أكبر في التعبير عن أنفسهم بأساليب بصرية فريدة.

تصميم صورة الملف الشخصي باستخدام الذكاء الاصطناعي

عند محاولة تعديل صورة البروفايل في واتساب، قد يلاحظ بعض المستخدمين ظهور خيار جديد يتيح إنشاء صورة شخصية مبتكرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ما على المستخدم سوى إدخال بعض الكلمات التي تصف ملامحه أو الشكل الذي يريده، ليقوم النظام تلقائيًا بإنشاء صورة رمزية تعبّر عنه بطريقة فنية وحديثة.

تخصيص أيقونة المجموعات بأسلوب مبتكر

ولم تقف الميزة عند الصور الشخصية فحسب، بل امتدت لتشمل مجموعات الدردشة. حيث أصبح بالإمكان الآن تغيير صورة المجموعة من خلال إعداداتها، ثم إدخال وصف نصي بسيط يعبر عن فكرة أو طابع المجموعة، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل هذا الوصف إلى تصميم فني مخصص، يمنح المجموعة هوية بصرية متفردة.

مميزة تحديث واتساب الجديد

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لا تزال الميزة في مرحلة تجريبية ومحدودة على نطاق صغير. وتحديدًا لمجموعة من مستخدمي أجهزة iOS ممن قاموا بتحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخاصية سيتم تعميمها تدريجيًا لتشمل عددًا أكبر من المستخدمين حول العالم خلال الفترة المقبلة.

خطوات إنشاء صورة شخصية ذكية على واتساب

وفقًا لما ورد عن أداة Meta AI في تواصلها مع فريق “المصري اليوم”، فإن إنشاء صورة افتراضية باستخدام الذكاء الاصطناعي على واتساب يتم من خلال اتباع الخطوات التالية: