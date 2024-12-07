لينك منصة مظلتي..استعلم عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عند ظهورها

برنامج الرعاية الاجتماعية هي مبادرة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للفئات محدودة الدخل في المجتمع، سواء كان ذلك بسبب الفقر أو البطالة أو الظروف الصعبة الضاغطة الأخرى في دولة العراق، حيث تسعى وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية إلى تقديم دعم مالي للأسر من خلال هذا البرنامج بغرض تعزيز مستوى المعيشة عن طريق تحسين الظروف الاقتصادية ولكن حتى اليوم لم تظهر نتيجة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق ولكن يمكن الاستعانة بموقع منصة مظلتي لمعرفة النتيجة النهائية عند ظهورها لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

في حالة ظهور النتيجة النهائية يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال اتباع التعليمات التالية:

قم بالتوجه إلى منصة مظلتي الرسمية.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح،

اضغط على أيقونة خدمة الاستعلام.

النقر على زر استعلام عن اسماء المشمولين.

ثم انقر على خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة السابعة عند ظهورها.

حدد المحافظة التابع لها.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

اضغط فوق زر استعلام.

شروط الحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

دعم الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في الدولة لذلك سوف نوضح لكم أهم الشروط والأحكام الواجبة للحصول على تلك الدعم في عموم العراق لجميع المحافظات لذلك سوف نوضح لكم عزيزي القارئ التفاصيل كالآتي:

يشترط أن يمتلك المتقدم الجنسية العراقية.

يشترط ألا يمتلك المتقدم منزل أو أصول ذات قيمة عالية.

ينبغي أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من مستوى دعم الرعاية الاجتماعية المحدد.

يجب أن يتراوح العمر بين 18 إلى 60 عام عند التقديم بالنسبة للرجال.

كما للنساء ينبغي أن يتراوح العمر بين 15 إلى 55 عام عند طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

لا بد من الإقامة الدائمة في دولة العراق للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات.

كذلك يشترط توفير برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لجميع محدودي الدخل في دولة العراق.

لا بد من توفير جميع الالتزامات مع الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

مستندات الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

الآن للعلم هناك العديد من الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية لذلك إليكم جميع التفاصيل الجديدة: