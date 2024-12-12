8000 دينار جزائري زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت الوكالة الوطنية للتشغيل توضح حقيقة ذلك وكيفية الاستعلام عنها

أثارت الأنباء المتداولة حول زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر إلى 8000 دينار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والشعبية. حيث انتشرت الشائعات في الأيام الأخيرة بشأن قرار حكومي بزيادة هذه المنحة، وهو ما دفع الوكالة الوطنية للتشغيل إلى التدخل لتوضيح حقيقة هذه الأخبار.

زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت

أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل أن الشائعات المتداولة حول منحة المرأة الماكثة في المنزل ليس لها أي أساس من الصحة،وأوضحت أن الأخبار التي تشير إلى الدعم المالي من 800 دينار جزائري إلى 8000 دينار هي معلومات مغلوطة تهدف إلى تضليل المواطنين،كما دعت الوكالة جميع المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول المنحة والبرامج الأخرى

التسجيل في منحة المرأة الماكثة

مع زيادة البحث من قبل العديد من السيدات الراغبات في التسجيل للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن إمكانية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها، ولتسهيل العملية، يمكن للسيدات اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تشمل: