هنا .. رابط التسجيل في مسابقة الشبه الطبي 2024 واهم الشروط

تستمر عملية التسجيل في مسابقة الشبه الطبي لعام 2024 في الجزائر في مختلف الولايات، حيث يتاح للمتقدمين فرصة التسجيل عبر المنصة الرقمية الرسمية الخاصة بوزارة الصحة، تشمل هذه المسابقة عدة مجالات منها رعاية الأطفال، ورتبة عون، ورتبة مساعد تمريض، بالإضافة إلى رتبة مساعد جراح أسنان، تتكون المسابقة من عدة مراحل، تبدأ بتسجيل البيانات إلكترونيًا ثم معالجة الملفات واختيار المقبولة منها، وفي النهاية يتم سحب الاستدعاءات استعدادًا للاختبارات الكتابية.

خطوات التسجيل في مسابقة الشبه الطبي 2024

الدخول إلى الموقع الرسمي

أول خطوة هي زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة الجزائرية عبر الرابط المخصص للتسجيل في مسابقة التكوين الشبه الطبي 2024.

أول خطوة هي زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة الجزائرية عبر الرابط المخصص للتسجيل في مسابقة التكوين الشبه الطبي 2024. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول:

بعد دخول الموقع، يجب على المتقدمين إنشاء حساب جديد إذا كانوا لأول مرة يسجلون، أو تسجيل الدخول في حال كانوا مسجلين مسبقًا.

إدخال البيانات الشخصية:

يُطلب من المتقدمين إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق، مثل الاسم الكامل، الشهادة الدراسية، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمؤهلات.

إرسال الوثائق المطلوبة:

يجب تحميل الأوراق المطلوبة مثل نسخة من شهادة البكالوريا، بطاقة الهوية، وغيرها من المستندات التي تدعم طلب التقديم.

النقر على “تسجيل”:

بعد التأكد من إدخال كافة البيانات والمستندات بشكل صحيح، يتم النقر على زر “تسجيل” لإتمام عملية التسجيل.

موعد اختبارات مسابقة الشبه الطبي 2024