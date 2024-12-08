تابع أجدد الأخبار العراقية عبر استقبال تردد قناة العراقية الإخبارية

إن قناة العراقية الإخبارية تعتبر واحدة من أهم القنوات الإخبارية في العراق والمنطقة العربية، حيث تقدم تغطية شاملة ودقيقة لأهم الأحداث، تميزت القناة بتنوع برامجها وجودة بثها، مما جعلها تحظى بثقة كبيرة بين المشاهدين، وتقوم إدارة قناة العراقية الإخبارية بتحديث الترددات الخاصة بالقناة في عام 2024 بهدف تحسين جودة البث، يتطلع العديد من المشاهدين إلى الحصول على التردد الجديد لمتابعة أخبار العراق والعالم بجودة أفضل، القناة تبث برامج متنوعة تهم المواطنين العراقيين والعرب، بما في ذلك الأخبار العاجلة، التحليلات السياسية، والبرامج الثقافية.

أهم مميزات قناة العراقية الإخبارية

تغطية شاملة: تلتزم القناة بتقديم تغطية شاملة للأحداث المحلية والعالمية على مدار الساعة.

برامج حوارية متميزة: تقدم القناة العديد من البرامج الحوارية التي تستعرض أهم القضايا السياسية والاجتماعية، مع استضافة خبراء ومتخصصين في مجالاتهم.

الجودة العالية في البث: توفر القناة جودة بث عالية عبر تقنية HD، مما يضمن تجربة مشاهدة مثالية.

الشفافية والمصداقية: تعتمد القناة على تقديم المعلومات بشفافية تامة، مما يجعلها موثوقة لجميع المشاهدين.

خطوات تحميل قناة العراقية الإخبارية

التوجه إلى إعدادات القنوات: افتح قائمة إعدادات جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختيار التثبيت اليدوي: حدد “تثبيت يدوي” أو “تركيب”.

إدخال التردد والمعلومات الخاصة بالقناة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12562

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصويب: 5/6

النقر على “بحث”: انتظر حتى تظهر القناة في نتائج البحث.

حفظ القناة: بعد العثور على القناة، اضغط على “حفظ” ليتم تثبيت القناة على جهازك.

ستتمكن بعد ذلك من متابعة أحدث الأخبار السياسية والاقتصادية من خلال قناة العراقية الإخبارية.

كيفية تحميل قناة العراقية الإخبارية ومتابعة الأخبار مباشرة