“ur.gov.iq” طريقة إضافة طفل إلى البطاقة التموينية العراق 2024 شروط ومتطلبات تسجيل المولود الجديد

تعتبر البطاقة التموينية من الخدمات الأساسية التي توفرها الحكومة العراقية للمواطنين بهدف تأمين المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، مما يساعد العائلات في تلبية احتياجاتها الشهرية بأسعار مناسبة، وكجزء من الجهود الرامية لدعم المواطنين، أصدرت الحكومة العراقية توجيهات حول كيفية تسجيل مولود جديد على البطاقة التموينية لعام 2024، وفي هذا المقال، سنقدم شرحًا شاملاً حول الخطوات، والمتطلبات اللازمة لإضافة مولود جديد إلى البطاقة التموينية.

طريقة إضافة طفل إلى البطاقة التموينية العراق 2024

لإضافة طفل حديث الولادة إلى البطاقة التموينية، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع أور الإلكتروني: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد: في حال لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد للاستفادة من الخدمات.

اختيار خدمة البطاقة التموينية: بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خيار “البطاقة التموينية” واضغط عليه.

اختيار إضافة مولود جديد: من القائمة المتاحة، حدد خيار “إضافة طفل جديد”.

إدخال المعلومات المطلوبة: املأ النموذج بالمعلومات الأساسية للطفل مثل الاسم وتاريخ الميلاد وغيرها من التفاصيل.

رفع المستندات اللازمة: قم بإرفاق الوثائق المطلوبة، مثل شهادة الميلاد وصورة هوية ولي الأمر، ثم انقر على زر الإرسال لإتمام الطلب.

شروط ومتطلبات تسجيل المولود الجديد في البطاقة التموينية لعام 2024

من أجل تسجيل مولود جديد بنجاح، وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط، والمتطلبات لضمان استحقاق الأسرة للدعم الحكومي، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

الجنسية العراقية للوالدين: يجب أن يكون كل من الأب والأم حاملين للجنسية العراقية.

الإقامة المستمرة في العراق: يشترط الإقامة المستمرة للعائلة داخل العراق للاستفادة من البطاقة التموينية.

تفعيل البطاقة التموينية: يجب أن تكون البطاقة التموينية مفعلة بشكل مسبق حتى يتم إضافة المولود الجديد.

التقديم الإلكتروني: يجب تقديم الطلب عبر منصة أور حصريًا.

دفع الرسوم المطلوبة: تبلغ رسوم التسجيل 100 دينار عراقي.

الوثائق المطلوبة لتسجيل الطفل الجديد في البطاقة التموينية

لضمان إتمام عملية التسجيل بسهولة وسرعة، يجب توفير مجموعة من الوثائق الأساسية، وهي:

البطاقة التموينية الخاصة بالعائلة: يجب تقديم النسخة الأصلية من بطاقة التموين.

بطاقة الهوية الوطنية: يُطلب من ولي الأمر تقديم بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة ميلاد الطفل: يجب توفير شهادة ميلاد رسمية للطفل وصورة منها.

أي مستندات إضافية حسب الطلب: قد تطلب السلطات مستندات إضافية وفقًا للحالة.

أهمية البطاقة التموينية في دعم الأسر العراقية

تعد البطاقة التموينية أداة أساسية تساعد الأسر ذات الدخل المحدود على تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تواجه العائلات، ومن خلال إضافة الأطفال حديثي الولادة، يمكن للعائلات الاستفادة من الدعم الإضافي، وتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة، وبالتالي تسعى الحكومة العراقية لتبسيط الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمواطنين، ويأتي ذلك عبر تحديث نظام البطاقة التموينية بشكل مستمر لتشمل أكبر عدد من المواطنين.