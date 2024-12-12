“سددها الآن في خطوة واحدة” .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2024

يبحث كل مواطن عن ما هي طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، لأن ذلك لا يحتاج إلى وقت أو مجهود لتذهب إلى مقر شركة الكهرباء، وبناءً على ذلك يمكنك بكل سهولة أن تستعلم عن فاتورة الكهرباء في بداية كل شهر عن طريق الموقع الرئيسي لوزارة الكهرباء في أقل وقت ممكن، وأيضا تستفيد من الخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

اتبع هذه الخطوات لكي تستعلم عن فاتورة الكهرباء برقم العداد بكل سهولة وسنتعرف عليها في السطور التالية وهي:

يمكنك الدخول على الموقع الرئيسي لوزارة الكهرباء.

قم بالنقر على أيقونة الخدمات.

يجب عليك أن تختار الاستعلام عن الفواتير.

ومن ثم قم باختيار اسم الشركة التي تكون تابع لها من الشركات الكهرباء الأخرى.

يجب أن تكتب كافة البيانات المطلوبة بشكل كامل.

قم بإدخال قراءة العداد.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على استعلام.

هنا ستظهر لك الرسوم التي يجب عليك دفعها.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء

يوجد طرق كثيرة لدفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت فيمكنك أن تدفع عن طريق فوري وسنذكر لك الخطوات بالتفصيل في النقاط التالية وهي: