“يمي يمي” تحديث تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة hd

تزايدت معدلات البحث عن تردد قناة وناسة 2024 خلال الساعات الراهنة وذلك لأنها من أهم القنوات المتخصصة في الوطن العربي، وقد قدمت محتوى ممتع للأطفال ينل إعجابهم، وكما تعلق الأطفال ببعض الشخصيات الكرتونية مثل شخصية لولو، وتميز بتقديم برامج وأغاني متنوعة تناسب كافة الفئات العمرية.

تردد قناة وناسة

يمكنك الآن استقبال تردد قناة وناسة عبر النايل سات من أجل تحسين جودة الصوت والصورة، ويمكن تنزيل ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال النقاط التالية:

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

وبينما ترددها على القمر الصناعي عرب سات يكون من خلال النقاط التالية:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة

يمكنك الاستمتاع بمحتوى القناة من خلال تنزيل تردد قناة وناسة على الريسيفر بعد اتباع مجموعة من التعليمات التالية:

التحقق من التلفاز أنه مزود بمدخل HDMI أو AV.

قم بعد ذلك بتوصيل جهاز الاستقبال من خلال كابل HDMI أو AV، وهذا يحدد تبعا لنوع المدخل الذي يتوفر داخل التلفاز.

قم بضبط الجهاز على وضع HDMI أو AV.

انقر على إعدادات القناة من خلال ريموت كنترول.

اضغط على البحث اليدوي.

أدخل بيانات قناة وناسة مثل التردد ومعدل الترميز.

اضغط على كلمة بحث.

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة سوف تتمكن من تنزيل القناة بنجاح والاستمتاع بمحتواها الممتع.

مميزات قناة وناسة

حازت القناة على العديد من المميزات التي جعلتها من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، ومنها: