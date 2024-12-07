“وقت الاستحمام الحلو” تردد قناة طيور بيبي الجديد بأعلى جودة على نايل وعرب سات

ازدادت عمليات البحث مؤخرًا عن تردد قناة طيور بيبي الجديد الذي تتميز بمحتواها الجيد جدًا والذي يشمل العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية المميزة التي تتناسب مع أطفالنا من مختلف الفئات العمرية، جدير بالذكر أن هذه القناة تم إطلاقها منذ عام 2008 ومنذ ذلك الوقت تمكنت من اكتساب شعبية كبيرة جدًا في مختلف أرجاء الدول العربية، كذلك فإن القناة تكون تحت إشراف الأستاذ خالد مقداد وأيضًا أبنائه الذين يمتلكون مواهب عديدة أفادت الأطفال وساعدتهم في تعلم الكثير من الأمور الجيدة منذ بداية نشأتهم.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

في حالة كنت تريد لأطفالك الاستفادة من قناة طيور الجنة يمكنك بسهولة أن تقوم بتثبيت هذه القناة على الجهاز الاستقبال الخاص بك وجعلهم يستمتعون بجميع ما تقدمه هذه القناة على شاشتها، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة فيما يلي:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على عرب سات

يمكنكم أيضًا أن تقوموا بتثبيت هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة والاستمتاع بمشاهدة العديد من البرامج المميزة والأغاني الترفيهية والتعليمية الرائعة جدًا من خلال تثبيت تردد هذه القناة على عرب سات، ويتمثل هذا التردد فيما يلي:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال

يمكن ضبط هذه القناة بمنتهى السهولة على جهازك من خلال تنفيذ بعض الخطوات السهلة التي سوف نوضحها لكم فيما يلي: