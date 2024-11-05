اضبط تردد قناة طيور الجنة toyour aljanah على القمر الصناعي نايلسات وعربسات

يعد تردد قناة طيور الجنة من أكثر الأسئلة الشائعة، حيث تعتبر هذه القناة من أهم وأبرز قنوات الأطفال العربية، والتي اهتمت بعرض محتوى مناسب لهذه الفئة الصغيرة، وقد حرصت على تقديم كل ما ينمي المهارات، إضافة إلى عرض المحتوى الترفيهي الآمن الذي يعزز من سلوكهم الإيجابي، إضافة إلى تحفيز الأطفال على تعلم بعض الصفات الحميدة، وقد حازت هذه القناة على إعجاب الكثير من الأمهات والآباء وأصبحوا يتساءلون عنها باستمرار لاستقبالها لتسلي أبناءهم الصغار، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم تردد هذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة

تأسست قناة طيور الجنة على يد أردنية وهو خالد مقداد، ومنذ أن نشأت هذه القناة فكان لها تأثيرا إيجابيا بشكل كبير على الأطفال، وقد كانت من القنوات التي تبث محتواها على مدار اليوم دون انقطاع أو وجود أي فواصل إعلانية، كما أنها قناة مجانية تماما، ويمكن استقبال هذه القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11274

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة الصوت والصورة: HD

تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah علي العرب سات

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات وتكون جودة العرض عالية، وإليكم التردد في الآتي:

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة الصوت والصورة: عالية HD

اشهر برامج وأناشيد قناة طيور الجنة

يعرض عبر قناة طيور الجنة محتوى متنوع، وإليكم بعض منه في الآتي: