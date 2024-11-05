خطوة بخطوة..طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية

أعلنت وزارة السكن والعمران في الجزائر عن الأسماء المقبولة في المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل 3، الذي يهدف إلى دعم الأسر محدودة الدخل عن طريق توفير وحدات سكنية بأسعار مدعمة ويأتي هذا البرنامج كخطوة مهمة لمساعدة المواطنين في مواجهة التكاليف المرتفعة للحصول على سكن خاص، وسنستعرض في هذا المقال كيفية الاستعلام عن الأسماء المقبولة والشروط المطلوبة للتسجيل في المرحلة الثانية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج سكنات عدل 3 من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل الجزائرية ادخل إلى الموقع المخصص لتحسين وتطوير السكن.

أدخل بياناتك الشخصية لتسجيل الدخول إلى صفحة الاستعلام.

حدد الخيار المتعلق بنتائج برنامج سكنات عدل 3 من القائمة المتاحة.

قد تحتاج إلى إدخال رقم التسجيل أو الهوية الوطنية.

اضغط على خيار الاستعلام للتحقق من قبولك أو رفضك في البرنامج.

الحصول على سكنات عدل 3 في المرحلة الثانية

يعتبر برنامج سكنات عدل 3 فرصة هامة للأسر ذات الدخل المنخفض للحصول على سكن مناسب وقد أعلنت وزارة السكن والعمران عن مجموعة من المتطلبات التي يجب على المتقدمين استيفائها للتسجيل في المرحلة الثانية من البرنامج، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً. تشمل الشروط: