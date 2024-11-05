spa.gov.iq/umbrella اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق 2024

ازدادت عمليات البحث حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي قد قام عدد كبير من المواطنين العراقيين بالتقديم عليها للاستفادة منها، حيث إنها واحدة من المبادرات التي تطلقها الحكومة من أجل مساعدة ودعم الأفراد الغير قادرين والأفراد محدودي الدخل على مواكبة التغيرات والتقلبات التي يعاني منها الاقتصاد، والتي بالطبع تؤثر بشكل كبير على معيشتهم وعلى مستواهم الاجتماعي، وللتعرف على المزيد من التفاصيل تابعوا معنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تتيح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إمكانية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بشكل إلكتروني عبر إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع منصة مظلتي الرقمية. https://spa.gov.iq/umbrella/

إدخال كلاً من البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم النقر على خيار أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اختيار المحافظة التي يقيم فيها المواطن.

تحديد رقم الوجبة التي تم التقديم عليها.

الضغط على أيقونة استعلام.

الانتظار إلى أن يظهر الملف الذي يتضمن على أسماء الأفراد المقبولين.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية لا بد من استيفاء مجموعة محددة من الشروط، والتي هي كما يلي: