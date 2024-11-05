اضبط الان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 national geographic وعرب سات

يعد البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 من أكثر من يتم تداوله عبر جوجل، حيث أن تلك القناة تعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تختص بعرض كل ما يتعلق بعالم النبات وعالم الحيوان والحياة البحرية وتشتمل عليه من كائنات حية، وكيفية تعامل تلك الكائنات مع بعضها البعض، وتقوم أيضاً بتوثيق تلك المعلومات التي تعرض بالصور ومقاطع الفيديو.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024
يمكن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 بكل سهولة للاستماع إلى البرامج التي تعرضها والاستفادة من المعلومات التي تعرض عبر القناة، وذلك من خلال التردد التالي:
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد 11411.
- معدل الترميز 30000.
- معامل تصويب الخطأ ¾.
- رمز اتجاه الاستقطاب أفقي.
- جودة عرض القناة HD.
- القمر الصناعي عرب سات.
- التردد هو 11804.
- معامل الترميز 27500.
- معدل الاستقطاب أفقي.
- معامل تصويب الخطأ ¾.
- جودة الصوت والصورة للعرض HD.
أشهر برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك
يعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك عدد كبير من البرامج التي قد حققت نسبة مشاهدة عالية ويوجد الكثير من الأفراد الذين يقبلون على متابعتها، وذلك يرجع إلى المعلومات الشيقة والهامة التي تعرضها حيث أن من أهم البرامج تلك ما يلي:
- برنامج الهجرات العظمى.
- أيضاً برنامج الأرض بث مباشر.
- برنامج ثعابين في المدينة.
- كذلك برنامج سيارات خارقة مطلقة.
- برنامج كنوز مصر المفقودة.
- كما هناك برنامج الكشف عن الوحوش المفقودة.
- برنامج العيش الحر.
- برنامج وحدة إنقاذ السيارات.
- برنامج اكتشاف عالم المحيطات.
- برنامج آخر العمالقة العالم البري.
- برنامج المعركة النهائية لهتلر.