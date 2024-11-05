اضبط الان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 national geographic وعرب سات

يعد البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 من أكثر من يتم تداوله عبر جوجل، حيث أن تلك القناة تعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تختص بعرض كل ما يتعلق بعالم النبات وعالم الحيوان والحياة البحرية وتشتمل عليه من كائنات حية، وكيفية تعامل تلك الكائنات مع بعضها البعض، وتقوم أيضاً بتوثيق تلك المعلومات التي تعرض بالصور ومقاطع الفيديو.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

يمكن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 بكل سهولة للاستماع إلى البرامج التي تعرضها والاستفادة من المعلومات التي تعرض عبر القناة، وذلك من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11411.

معدل الترميز 30000.

معامل تصويب الخطأ ¾.

رمز اتجاه الاستقطاب أفقي.

جودة عرض القناة HD.

القمر الصناعي عرب سات.

التردد هو 11804.

معامل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصويب الخطأ ¾.

جودة الصوت والصورة للعرض HD.

أشهر برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

يعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك عدد كبير من البرامج التي قد حققت نسبة مشاهدة عالية ويوجد الكثير من الأفراد الذين يقبلون على متابعتها، وذلك يرجع إلى المعلومات الشيقة والهامة التي تعرضها حيث أن من أهم البرامج تلك ما يلي: