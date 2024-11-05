رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للأسماء الجدد نوفمبر2024 tk.moss.gov.eg

يعد من أكثر الأسئلة التي ازداد البحث عنها هي كيف يمكن استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، ويعتبر برنامج تكافل وكرامة من برامج الدعم النقدية التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل والأسرة الفقيرة، وقد تم الإشارة إلى أنه يمكن الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر شبكة الإنترنت، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم الخطوات بالتفصيل.

استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر شبكة الإنترنت، وذلك للتسهيل على المواطنين المتقدمين التعرف على كافة التفاصيل بكل سهولة، ما عليكم إلا إتباع الخطوات الآتية:

في البداية يتم الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنا.

من ثم إدخال الرقم القومي والنقر على أيقونة الاستعلام.

بعد ذلك سوف يظهر بيانات المواطن وهي المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

كما يتم عرض اسم المواطن والرقم القومي ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام وغيره من البيانات.

في حال إيقاف الدعم عن الفرد سيتم عرض السبب، أما في حالة إمكانية الحصول على الدعم فسوف تظهر القيمة التي سيتم الحصول عليها.

قيمة معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في شهر مارس الماضي عن آخر زيادة حصل عليها مستفيدي معاش تكافل وكرامة وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، والتي جاءت على النحو التالي: