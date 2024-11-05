عبر منصة مظلتي .. كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن برنامج دعم الرعاية الاجتماعية يعد من أهم المبادرات المقدمة للمواطنين والمواطنات ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم المالي للأسر المحتاجة، ولكن للحصول على هذا الدعم، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط المحددة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية ومع ذلك، يمكن للمواطنين الحصول على نتائج الأسماء المقبولين عند ظهورها من خلال منصة “مظلتي” إليك خطوات الاستعلام بالتفصيل:

زيارة موقع منصة مظلتي.

الضغط على زر “الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية”.

تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد المحافظة في العراق.

اختيار نتيجة الوجبة السابعة إذا تم الإعلان عنها.

الضغط على زر الاستعلام لمعرفة أسماء المستفيدين.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

للتسجيل في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط، وهي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية. أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع لصرف الدعم. الالتزام بكافة الشروط والالتزامات المطلوبة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أن يكون العمر المناسب للتقديم الإلكتروني للرجال من 18 إلى 60 عاماً، وللنساء من 15 إلى 55 عاماً.

يعد برنامج دعم الرعاية الاجتماعية خطوة هامة نحو تحسين حياة الأسر المحتاجة في العراق. من خلال الالتزام بالشروط المحددة والاستعلام عبر منصة مظلتي، يمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من هذا الدعم وتحقيق استقرار مالي أكبر أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق أن المواطنين يمكنهم الاستفسار بسهولة عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة ويوفر البرنامج فرصة للأسر الفقيرة لتحسين ظروفها المعيشية، ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال خطوات محددة على الإنترنت وتساهم هذه المبادرة في تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات، مما يسمح للأسر بالتخطيط بشكل أفضل والاستفادة من الدعم المتاح لهم.