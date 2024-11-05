"لولو صارت شرطية يا يا يا يا ياي"...تردد قناة وناسة HD الجديد 2024 Wanasah TV لمتابعة افضل أغاني واناشيد الأطفال

يبحث العديد من أولياء الأمور عن التردد الجديد لقناة وناسة، التي تعتبر واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال وحققت القناة شهرة واسعة بفضل محتواها المتنوع، حيث تقدم مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، بالإضافة إلى الأغاني الكرتونية التي تدخل البهجة والفرح إلى قلوب الأطفال وفي هذا المقال، سنستعرض أحدث ترددات القناة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى خطوات تثبيتها على أجهزة الرسيفر.

تردد قناة وناسة عبر نايل سات

يمكنكم استقبال قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11470

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: SD

تردد قناة وناسة على عرب سات

كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: ¾

خطوات تثبيت قناة وناسة على الرسيفر

لضبط قناة وناسة على جهاز الرسيفر، يُمكنكم اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم. اختر خيار البحث اليدوي. اضغط على إضافة تردد جديد. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه. أدخل بيانات التردد المطلوبة ثم اضغط على بحث. بعد انتهاء البحث، اضغط على حفظ لتثبيت القناة.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بعدد من الخصائص التي جعلتها واحدة من أهم قنوات الأطفال، ومنها: