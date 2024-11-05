“نزلها ودلع أطفالك”...تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تزايد البحث عن تردد قناة بطوط كيدز 2024 بين الآباء والأمهات، حيث تعد القناة واحدة من أفضل القنوات الفضائية العربية المخصصة للأطفال في جميع أنحاء العالم العربي، تقدم القناة محتوى يجمع بين التعليم والترفيه، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى الأسر وتشمل البرامج التي تعرضها القناة مجموعة من الأناشيد الدينية، مما يسهم في تعزيز القيم والمعرفة لدى الأطفال، بالإضافة إلى محتوى يساعد في تطوير مهاراتهم الإبداعية والفكرية.

تردد قناة بطوط كيدز 2024

لتمكين الأسر من ضبط القناة والاستمتاع بمحتواها، نقدم لكم الترددات الرسمية عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد الجديد: 11494

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11594

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط تردد قناة بطوط كيدز عبر نايل سات 2024

يمكنكم تحميل قناة بطوط كيدز بسهولة على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم باتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة إعدادات الجهاز باستخدام جهاز التحكم عن بعد. اختر خيار الإعداد اليدوي أو التثبيت اليدوي. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في تحميل القناة عليه. أدخل بيانات القناة مثل التردد الجديد، الاستقطاب، ومعدل الترميز. اضغط على بحث لبدء تحميل القناة. انتظر قليلاً حتى يتم تحميل القناة، ثم اضغط على حفظ لتتمكن من الوصول إليها لاحقًا.

بهذه الخطوات، ستتمكنون من الاستمتاع بمشاهدة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية المحبوبة، مثل فيلم طرزان، وسندريلا، وملك الغابة، بالإضافة إلى برامج تعليمية مسلية تعزز تعلم الحروف والألوان والأرقام وتعد قناة بطوط كيدز خيارًا مثاليًا للأطفال، حيث تقدم محتوى غنيًا ومفيدًا يتناسب مع اهتماماتهم ويحفز خيالهم.