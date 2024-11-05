هل يوجد تعارض بين راتب تمهير وحساب المواطن؟ العناية بالمستفيدين يجيب 

استقبل برنامج العناية بالمستفيدين تساؤلات حول راتب تمهير وحساب المواطن، حيث يتطلع المستفيدين إلى معرفة بنود الصرف بشكل دقيق لتفادي ارتكاب أي من حالات التعرض لتجنب إيقاف الصرف وانقطاع الدعم، والجدير بالذكر أن حساب المواطن يمنح الراتب الشهري فقط للحاصلين على الأهلية وهم المستوفيين للشروط كاملة.

هل يوجد تعارض بين راتب تمهير وحساب المواطن؟

أكد برنامج العناية بالمستفيدين على ضرورة تسجيل راتب تمهير ضمن مصادر الدخل الاضافي في حساب المواطن، حيث يحتسب ذلك الراتب ضمن مصادر الدخل لتقدير قيمة الحد المانع، وأنه بخلاف ذلك يتعرض المستفيد الأساسي لإيقاف الدعم، وأشار حساب المواطن إلى ضرورة الإفصاح أيضا عن راتب حافز وعوائد المشاريع الربحية والاستثمارية.

هل يوجد تعارض بين حساب المواطن والضمان الاجتماعي؟

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجود تعارض بين راتب الضمان الاجتماعي وحساب المواطن حيث يتمكن مستفيدي الضمان الاجتماعي من تقديم طلب التسجيل في حساب المواطن ويتم القبول في حالة استيفاء شروط التسجيل كاملة.

خطوات الإفصاح عن الدخل الاضافي حساب المواطن

فيما يلي نوضح خطوات الإفصاح عن مصادر الدخل في برنامج حساب المواطن والتي تعد من الخطوات الأساسية لتعبئة نموذج التسجيل وأيضا من الشروط الأساسية لاستمرار الصرف: