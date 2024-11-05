تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 دليلك للاستمتاع بأفضل البرامج الوثائقية

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الوثائقية حول العالم، حيث تجذب الملايين من المتابعين لمحتواها المتميز والغني بالمغامرات والاكتشافات. تقدم القناة برامج وثائقية تتناول الطبيعة، الحياة البرية، التاريخ، والعلوم بطرق شيقة واحترافية. هذا ما يجعل القناة ملائمة للمشاهدين من جميع الفئات العمرية. في هذا المقال، نستعرض لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى خطوات تثبيتها وبرامجها المميزة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تسعى قناة ناشيونال جيوغرافيك باستمرار لتقديم أفضل جودة بث ممكنة، لذا فإنها توفر ترددات عالية الدقة على مختلف الأقمار الصناعية. ويُمكن للجميع استقبالها بشكل مجاني. يأتي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أما بالنسبة للقمر الصناعي عرب سات، يمكنك استقبال القناة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية التي تحظى بشعبية كبيرة، وتغطي مجالات متنوعة تشمل العلوم، الحياة البرية، الفضاء، والتاريخ. ومن أهم هذه البرامج:

ألعاب العقل: برنامج يقدم تجارب مثيرة لاختبار وتحليل وظائف العقل البشري.

السيطرة على الحشد: برنامج يسلط الضوء على سلوكيات الجماعات البشرية في مواقف معينة.

العبقري: يعرض حياة شخصيات بارزة أثرت في مجالات مختلفة.

ملحمة الفضاء والزمن: يأخذ المشاهدين في رحلة مذهلة عبر الكون.

تحقيقات الكوارث الجوية: يُحلل أسباب وتداعيات كوارث الطيران.

وتشمل القائمة أيضًا برامج مشوقة مثل “رحلة إلى حافة الكون” و”عين النمر” و”سمكة التونة العنيدة”، والتي تقدم محتوى تثقيفي وترفيهي للجمهور.