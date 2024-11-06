منصة مظلتى توضح.. رابط وكيفية الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 

شهدت الساعات الأخيرة تزايدا ملحوظا في عمليات البحث من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية الراغبين في معرفة تفاصيل الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية بعد التعديلات الجديدة لعام 2024/2025 وقد وفرت الوزارة آليات الاستعلام الإلكتروني عن المشمولين عبر منصة مظلتي في الوقت نفسه، أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشروط والأحكام التي يجب توافرها للقبول في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

كيفية الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

بعد تقدم العديد من المواطنين العراقيين بطلبات للحصول على الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية يمكن الاستعلام عن نتائجها بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي ثم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تحديد خدمة الرعاية الاجتماعية واختيار الوجبة السابعة.

يجب إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

بعد ذلك الضغط على زر استعلام وانتظار عرض الكشوفات التي تحتوي على أسماء المستحقين للوجبة السابعة من الدعم الاجتماعي.

ما هي أهم متطلبات التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط الضرورية للقبول في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: