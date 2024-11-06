الترند حصريا بسكويت الويفر ” Crispy Wafer Roll‏” حضري بسكويت ويفر مقرمش سهل وسريع ناجح بمقادير مضبوطة

طريقة عمل بسكويت ويفر مقرمش في المنزل، تسعى الكثير من الأمهات لتحضير حلويات منزلية لذيذة وصحية، ويُعد بسكويت الويفر من الخيارات المميزة والمحببة لدى الأطفال، لذلك، نقدم اليوم طريقة تحضير بسكويت ويفر مقرمش بطريقة تضاهي المصانع وبمكونات بسيطة، لتستمتعي بمذاق شهي ولن تحتاجي لشرائه جاهزا مرة أخرى، وتحضيره بطعم ينافس الجاهز، ويمكنك تقديمه لأطفالك كوجبة خفيفة صحية وشهية، هذا البسكويت سيضفي لمسة من الفرح على أوقاتهم، ويضمن لكِ توفير خيار صحي ومحبب في المنزل.

طريقة عمل بسكويت ويفر مقرمش في المنزل

تحضير الويفر بالشوكولاتة في المنزل، ليس بالصعوبة التي يظنها البعض، بل هو من أسهل وألذ الحلويات التي يمكن إعدادها بمكونات طبيعية وخطوات بسيطة، إليك طريقة سريعة لتحضير هذا البسكويت الشهي يعد الويفر نوعا هشا من البسكويت، يطهى بسرعة ويشكل وهو ساخن، مما يمنحه طعمه المميز، يتميز الويفر بنكهته اللذيذة ويُستخدم في إعداد العديد من الحلويات.

مكونات تحضير بسكويت الويفر المقرمش

كوبان من الدقيق

نصف كوب من السكر البودرة

ربع كوب من الحليب

نصف كوب من الزبدة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

كوب من الشوكولاتة الداكنة

طريقة تحضير بسكويت ويفر بالشوكولاتة