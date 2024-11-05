اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية Al Fajr لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان

تعتبر قناة الفجر الجزائرية القناة مفضلة لمحبي الدراما التركية في الوطن العربي، حيث توفر باقة من المسلسلات التركية الشهيرة التي تثير اهتمام المشاهدين وتعرض القناة برامجها بجودة عالية على مدار الساعة، وهذا يجعلها قناة مثالية لمحبي المحتوى التركي المتنوع من مسلسلات تاريخية ورومانسية وغيرها لتسهيل الوصول إلى القناة، وإليكم الترددات الخاصة بقناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعرب سات مع خطوات التثبيت.

تردد قناة الفجر على نايل سات

يمكنك استقبال قناة الفجر الجزائرية على النايل سات بوضوح عالٍ، وذلك لضمان مشاهدة مريحة على مختلف الأجهزة. إليكم تردد القناة:

التردد: 10922 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر على عرب سات

تتوافر قناة الفجر أيضا على عرب سات لعشاق المسلسلات التركية الراغبين في متابعة المحتوى على هذا القمر الصناعي:

التردد: 12683 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط قناة الفجر

حتي يتم تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك القيام باتباع الخطوات التالية لضمان استقبال القناة بجودة عالية: