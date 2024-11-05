فقدت هويتي الشخصية ماذا أفعل؟ .. منصة أبشر توضح خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

استقبلت منصة أبشر الخدمية داخل المملكة العربية السعودية تساؤل من أحد المواطنين السعوديين حيال ضياع بطاقة الهوية الوطنية الشخصية، حيث نوهت الأحوال المدنية مسبقا عن أهمية تقديم بلاغ فوري فور فقدان الوثائق والمستندات الشخصية حتى يتم ايقاف العمل بالوثيقة الضائعة واستبدالها بأخرى بتاريخ ساري، لذا من خلال المقال التالي نوضح الخطوات المتبعة للابلاغ.

ما خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة؟

تستقبل وزارة الداخلية السعودية طلب الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من خلال منصة أبشر، حيث تقدم تلك المنصة العديد من خدمات الأحوال المدنية مثل تجديد بطاقه الهويه الوطنيه وإصدار شهادة ميلاد واستخراج شهادة وفاة وغيرها، ومن خلال الخطوات التالية نوضح الإجراءات الصحيحة:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة أبشر. اختيار خدمات الأفراد. النقر على خيار تسجيل الدخول. إدخال بيانات الحساب الشخصي. النقر على تبويب الخدمات الالكترونيه. اختيار خدمات الأحوال المدنية. بعد ذلك يتم اختيار خدمة الابلاغ عن الوثائق المفقودة. تعبئة نموذج البلاغ وارفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الضائعة في حال وجود صورة لها. النقر على خيار إصدار بطاقة بدل فاقد. تقديم صور شخصيه حديثة مع مراعاة شروط اختيار الصورة الشخصية. سداد رسوم إصدار بطاقة بدل فاقد. تحديد العنوان الوطني لاستلام البطاقة. النقر على زر تقديم الطلب. في خلال اسبوعين يتم التواصل مع مقدم الطلب لاستلام بطاقة الهوية الوطنية الجديدة سارية المفعول.

نبذة عن منصة أبشر

تعد منصة أبشر من المنصات الخدمية داخل المملكة العربية السعودية التي توفر خدمات لثلاثة من الجهات الرئيسية وهم قطاع أبشر أفراد أو أبشر حكومة أو أبشر أعمال، وتقدم المنصة تلك الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد السواء حيث أن البعض من تلك الخدمات يتطلب رسوم والبعض الآخر لا يتطلب رسوم والجدير بالذكر أن إجراءات السداد تتم أيضا من خلال المنصة وخطوات الدفع الالكتروني.