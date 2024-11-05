تابع لايف hd : مشاهدة مباراة ريال مدريد وميلان بث مباشر تويتر beIN Sports 1 HD دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وميلان بث مباشر، حالة من الترقب الشديد من من اجل مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النادي الملكي ونظيرة الايطالي ميلان الذي يمر بفترة صعبة بالدوري، ويأمل اليوم ان يعدل الوتيرة وتحقيق الفوز مواجهة قوية للطرفين من اجل تصحيح المسار بدوري الابطال، ومصالحة الجماهير، وسوف تقام تلك المواجهة علي ارضية ملعب سنتياجو برنابيو، ارضية النادي الملكي ريال مدريد، وستكون منقولة علي مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لكافة البطولات الاوروبية المعروفة والقوية .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وميلان بث مباشر

مواجهة اليوم ستكون من اجل مصالحة الجماهير الاسبانية مشجي النادي الملكي، حيث يسعى النادي الملكي لتجاوز الهزيمة المخيبة للآمال في الكلاسيكو أمام برشلونة بأربعة أهداف نظيفة، وتحقيق فوز يصالح جماهيره.

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ويحتل الميرينجي ريال مدريد بقيادة المدير الفني الايطالي كارلو انشيلوتي المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من الفوز على شتوتجارت وبوروسيا دورتموند في ألمانيا والخسارة أمام ليل، فيما يحتل “الروسونيري” المركز الخامس والعشرين برصيد 3 نقاط من الفوز على كلوب بروج في بلجيكا والخسارة أمام ليفربول في إنجلترا وباير ليفركوزن في ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

واعلنت الشبكة القطرية المالكة لقنوات “بي إن سبورتس” انها تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 وستكون مواجهة الملكي ونظيرة الايطالي ميلان منقولة عبر قنواتها المختلفة.



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موعد مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

وتبدء مواجهة النادي الملكي ريال مدريد ونظيرة ميلان في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر بتوفيت الامارات والعاشرة بتوقيت مصر .

تشكيل ريال مدريد أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، إيدر ميليتاو، روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، مودريتش، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.