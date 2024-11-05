طريقة عمل بيتي فور الخلاط السريع في المنزل دايب وناعم بأسرار محترفي الحلويات والمخبوزات

نجحت طريقة عمل بيتي فور الخلاط السريع مع أغلب ربات البيوت المبتدئات في تعلم أسرار تحضير الحلويات والمخبوزات في المنزل، حيث تعد تلك الوصفة من الوصفات المضمونة من حيث المذاق وقوام العجينة والتي تمكن ربة المنزل من تشكيل قطع البيتي فور بأشكال متجانسه لتقديمها للضيوف مع المشروب الساخن أو العصير البارد بثقة وفخر.

مقادير عمل بيتي فور الخلاط السريع

من خلال المقادير التالية تتمكن ربة المنزل من خبز صاج من البيتي فور الهش المقرمش بنكهة لذيذة في المنزل وبقرمشة خفيفة وبمذاق طازج ولذيذ، وذلك من خلال تجهيز المقادير التالية:

600 جرام من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.

100 جرام سكر مطحون.

10 جرام بيكنج بودر.

نصف كوب سمنه على زبدة.

100 جرام نشا.

80 مل حليب كامل الدسم.

2 بيضة متوسطة الحجم.

رشة ملح.

ظرف فانيليا.

10 جرام بشر برتقال ويستبدل ببودرة تانج برتقال أو يستبدل بالكاكاو وقطع الشيكولاتة.

طريقة عمل بيتي فور الخلاط السريع

فيما يلي نوضح جميع أسرار نجاح البيتي فور البيتي على طريقة محترفي الحلويات الشرقية والمعجنات، وتتمثل الخطوات في: