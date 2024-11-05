شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.. تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة

تردد قناة وناسة، قناة وناسة هي من القنوات الأبرز التي استطاعت أن تحقق نسب مرتفعة في البحث على مدار الأيام الأخيرة وذلك لقيام القناة بعرض وبث مجموعة من الأغاني المختلفة والمتنوعة التي تستهدف الأطفال في المرحلة العمرية من عمر عامين ليتم من خلالها بث محتوى هادف مختص لفئة الأطفال، واليوم سيكون حديثنا عن تردد قناة وناسة وكيفيه تنزيل التردد على الأقمار الصناعية المختلفة في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

استطاعت قناة وناسة من خلال المحتوى الذي تقدمه من الاغاني والاناشيد المخصصة للأطفال ومنها الاناشيد التعليمية التي يتعلم من خلالها الأطفال الألوان والأرقام والحروف ان تكون سببا وعاملا أساسيا في جذب انتباه الأطفال إليها ويمكن تنزيل القناة من خلال ترددها على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/6.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 علي القمر الصناعي عرب سات

تقدم قناة وناسة محتوى مختلف ومتميز هذا ما جعل القناة متفردة بمحتواها الذي تقدمه مجموعة من أشهر الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال ومنها لولو وميدو ويأتي تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي عرب كالتالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل استقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال

يمكن من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة القيام بضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال لديكم وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا الضغط على زر القائمة في جهاز الريموت كنترول أو زر menu.

ثم يتم اختيار زر التركيب أو installation .

ثم يتم الضغط على التثبيت اليدوي او البحث اليدوي.

تحديد القمر الصناعي وإدخال باقي بيانات القناه من التردد ومعامل استقطاب وغيرها من بيانات القناة.

النقر على زر بحث حتى تبدأ عملية البحث عن القناة.

ثم الضغط على حفظ حتى يتم خفض تردد القناة على جهاز التلفاز.

أشهر برامج واناشيد قناة وناسة

تقدم قناة وناسه مجموعة من أشهر برامج واناشيد الاطفال وهي تأتي على النحو التالي: