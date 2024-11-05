“الدور الثالث الان” epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي على موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث هي من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة مع انتهاء الامتحانات غدًا الأربعاء الموافق 6 من شهر نوفمبر، حتى أن هذه المرحلة الدراسية تُحدد مسيرة كل طالب من أجل الدخول إلى الجامعة التي يرغب فيها، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على هذه النتائج، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث

جاءت أبرز خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث في عموم محافظات العراق، وذلك بإتباع الأتي:-

يُرجى الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي عبر الإنترنت.

أو الدخول إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني.

بعدها ستتمكن من تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

مع اختيار المرحلة الدراسية والدور الثالث.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب أو الطالبة.

مع إدخال البيانات المعنية بطلب الاستعلام.

النقر في النهاية على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج.

الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث بالعراق

من المتوقع بأن يتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث بجميع محافظات العراق، وذلك مع اقتراب الشهر الجاري، نظير أن عمليات التصحيح والمراجعة تستمر لبضع أيام وقد تصل إلى أسبوعين، بحيث يتم اعتماد النتيجة فيما والقيام برفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة، تسهيلاً على الجميع في معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها بهذه المرحلة الدراسية، وإمكانية التقديم إلى المرحلة الجامعية بعد ذلك.