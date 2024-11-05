“لولو بتحب باباها”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV نايل سات وعرب سات وخلي اطفالك يستمتعوا بأغاني لولو الشطورة

يعد البحث عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 الموضوعات الرائجة عبر “جوجل” من قبل الأمهات والآباء الذين لديهم أبناء في سنة الروضة أو السنوات الابتدائية الاولى، حيث تعمل القناة على تقديم محتوى مميز وشيق وممتع وهادف على مدار اليوم يساعد الاطفال على تعليم الكثير من الاشياء واكتساب المعلومات المفيدة في شتى المجالات، وزيادة المهارات الاجتماعية والسلوكية ولذا أصبح للقناة شعبية جارفة خلال فترة قصيرة، واليكم طريقة استقبال وضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

ويمكنك استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 ليتمتع اطفالك بمتابعة كل اغاني لولو التي تعرض على شاشتها على مدار اليوم، كما يحب الاطفال متابعة مغامرات شيكا وقردها شيكو اللذان دائما ما يقوموا بسرقة اغراض لولو والعابها، كما تقدم القناة فقرات تهدف من خلالها تعليم الاطفال السلوكيات الصحيحة وطريقة التصرف في كافة المواقف الحياتية المختلفة، ويمكنك ضبط تردد القناة على قمر نايل سات للحصول على تجربة مشاهدة ممتعة:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: عمودي

أو:

كما يمكنك مشاهدة كل ما يعرض على تردد قناة وناسة الجدبد 2024 على القمر الصناعي عرب سات من خلال ادخال تلك الاحداثيات على جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

طريقة ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

كما يمكنك ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 باتباع تلك الخطوات: