خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية العراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن صدور كشوفات الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024. يهدف هذا البرنامج إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتقديم المساعدة المالية للأسر التي تستوفي معايير الاستحقاق يمكن الآن للمواطنين المتقدمين للتحقق من أسمائهم عبر منصة “مظلتي”، التي وفرت إمكانية الاستعلام بكل سهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين

يتطلب الاستعلام عن الأسماء المقبولة بعض الخطوات الأساسية على منصة “مظلتي”.

أولا الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي عبر منصة مظلتي

ومن ثم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتعين على المستخدم اختيار خدمة الرعاية الاجتماعية، والبحث عن الوجبة السابعة والأخيرة.

كما يجب إدخال البيانات المطلوبة، مثل اسم المستفيد، ورقم الهوية، والموقع الجغرافي الخاص به.

عند إتمام هذه الخطوات، يتم الضغط على خيار الاستعلام لعرض الأسماء المقبولة.

شروط الاستحقاق لدعم الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل بوضع ضوابط مشددة لضمان وصول الدعم لمن يستحقونه. يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم بشكل دائم في العراق. ومن بين المعايير الأخرى، يجب أن تكون الأسرة مكونة من أربعة أفراد على الأقل، وأن يتراوح عمر المتقدمات بين 15 و55 عاماً، بينما يجب أن يكون عمر الرجال بين 18 و60 عاماً. ويُشترط كذلك أن لا يمتلك المتقدم أية عقارات أو أراضٍ.

دور برنامج الرعاية الاجتماعية في دعم الأسر العراقية

يهدف هذا البرنامج إلى تخفيف الأعباء عن الأسر التي تعاني من ضيق الأحوال الاقتصادية. تسعى الحكومة العراقية إلى بناء شبكة أمان تعزز الاستقرار الاجتماعي، وتضمن حياة كريمة للأسر. يمكن للمتقدمين التوجه إلى الجهات الرسمية لتقديم المستندات اللازمة والاستفادة من الدعم، بشرط تلبية كافة المعايير المطلوبة.