هاتف الألعاب من اوبو.. سعر ومواصفات Oppo A98 5G المميز بأقوى الامكانيات و الكاميرا الاحترافية بلا منافس

هاتف Oppo A98 5G، يعتبر هاتف من أحدث الهواتف التي أطلقتها شركة أوبو مؤخرا في فئاتها المتوسطة ويأتي الهاتف بالعديد من الامكانيات المتواضعة بالنسبة للعديد من المنافسين حيث أن الشاشة من نوع IPS LCD، الكاميرا خلفيه عاليه الدقه الى 64 ميجا بيكسل هذا مع بطارية تصل سعتها الى 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوه 67 واط، لذلك دعونا في السطور القادمة ان اتعرف اكثر على مواصفات هاتف اوبو الجديد Oppo A98 5G في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات هاتف Oppo A98 5G

الشاشة: الشاشة تأتي من نوع IPS LCD مع مساحة تصل إلى 6.72 إنش ودقة الشاشة تصل إلى 1080×2400 بكسل.

المعالج: معالج من شركة كوالكوم، ثماني النواة Snapdragon 695 5G تكنولوجيا 6 نانو.

الكاميرا: الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل والكاميرا الخلفية ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 64 ميجا بكسل، والثانية والثالثة بدقة 2+2 ميجا بكسل.

التخزين: يتوفر في الهاتف اصدارين حيث تصل سعة الذاكرة الصلبة الي 128 أو 256 جيجا بايت وذلك مع ذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 8 جيجا بايت الكرات

البطارية: البطارية كبيرة تصل سعتها الى 5000 كما انه يدعم الشحن السريع بقوات 67 وات

شبكات الاتصال: يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال بدءا من الجيل الثاني 2G وحتى الجيل الخامس 5G.

الألوان: يتوفر الهاتف بلونين وهما اللون الاسود والازرق

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة تشغيل Color OS 13.1 .

مزايا هاتف Oppo A98 5G

يجمع الهاتف بين مزايا جديدة حيث تأتي مزايا هاتف Oppo A98 5G علي النحو التالي:

الهاتف يدعم خاصية الـ NFC .

البطارية تصمد للعمل لفترات طويلة مع نعم خاصية الشحن السريع والذي تلصق قواته الى 67 واط.

يقدم الهاتف أداء مقبول مع معالج الـ Snapdragon 695.

الكاميرا في الهاتف بجودة عالية حيث تدعم ميكروسكوب 40X

سعر هاتف Oppo A98 5G

يعتبر سعر الهاتف جيد بالنسبة لامكانيات التي يقدمها حيث يأتي سعر الهاتف في الدول العربية على النحو التالي: