مباراة النصر والعين الإماراتي على قناة beIN SPORTS 1 إشارة قوية وجودة عالية

لم يتبق سوى دقائق معدودة على إنطلاق مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي التي تنطلق على العديد من القنوات الفضائية الرياضية التي تنقل كافة الأحداث الكروية بجودة عالية، بالإضافة إلى أن المباراة تأتي ضمن دوري أبطال أسيا 2024-2025، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة في السطور التالية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين الإماراتي

هناك العديد من القنوات المتخصصة في الشأن الرياضي التي تقوم بإذاعة مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي، ومنها SSC SPORTS 1 HD وكذلك تطبيق Tod TV، وقناة beIN SPORTS 1 AFC التي يمكنك استقبالها كما في المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الجديد فهو 12245.

معامل الترميز فهو 27500.

استقطابها عمودي.

معدل تصحيح الخطأ 2/ 3.

مباراة النصر والعين الإماراتي

يتم إذاعة مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر نوفمبر 2024 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حتى أن المعلقون على المباراة يكون حسن العيدروس على قناة beIN SPORTS 1 AFC، وكذلك المعلق الثاني وهو عبدالله الحربي وسليمان الشريف على قناة SSC SPORTS 1 HD، فيما أن المباراة سيتم بثها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وكذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، حتى أن المباراة سيتم بثها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة السودان، بحيث يتمكن كافة المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة من متابعة المباراة اليوم.