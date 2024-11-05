أستعد للحج.. رابط تسجيل الحج في الكويت 2025 بهذه الشروط عبر موقع وزارة الأوقاف وأخر موعد لتقديم

رابط تسجيل الحج في الكويت 2025، يعتبر الحج من الطقوس الدينية فهو فريضة على كل مسلم ومسلمة لذلك يحرص المسلمون على أداء هذه الفريضة، وقد قامت وزارة الأوقاف في الكويت بالإعلان عن فتح باب التسجيل في قرعة الحج كما وضحت الشروط المطلوبة للقبول في برنامج الحج الذي تقدمه الوزارة واليوم سوف نتعرف على رابط تسجيل الحج بالكويت 2025 فتابعونا.

رابط تسجيل الحج في الكويت 2025

قامت وزارة الأوقاف الكويتية بالإعلان عن عن فتح رابط تسجيل الحج بالكويت 2025، كما أوضحت الوزارة أن التسجيل في الحج قاصرا الآن فقط على المواطنين الكويتيين ويتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي عبر الخطوات التالية:

أولا الدخول على الموقع الألكتروني الرسمي المخصص للتسجيل في الحج والدخول اليه اضغط هنا.

بعد الدخول يتم قراءة الأحكام والشروط بعناية.

ثم يتم الضغط على تسجيل.

ثم الموافقة علي الشروط والأحكام.

يتم تعبئة النافذة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ومنها ما يلي:

رقم الهوية. تاريخ الميلاد. ورقم الهاتف الجوال.

يتم الضغط على زر إكمال البيانات.

يتم بعد ذلك دراسة الطلب من وزارة الأوقاف وعند الموافقة عليه يقوم المواطنين بدفع مبلغ جدية الحجز هو الذي يقدر ب 750 دينار كويتي خطوة أولى للقبول ثم يكون بعد ذلك المتقدم لاستكمال باقي الإجراءات وذلك قبل انتهاء المدة المحددة.

موعد إغلاق باب تسجيل الحج بالكويت 2024

يسارع المواطنين في الكويت بالتقديم على الحج وذلك لإعلان وزارة الأوقات عن موعد إغلاق باب التسجيل في الحج للعام 2025 والذي سوف ينتهي في يوم 17 نوفمبر 2025 لذلك فإن هناك حاجة ملحة للمواطنين فيه التسجيل بسرعة في قرعة الحج.

شروط تقديم طلب الحج بالكويت

حكومة وزارة الأوقاف الكويتية بالإعلان عن مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين لقبول طلبهم بالحج وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي: