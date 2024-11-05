ما هو سبب تأثر سعر الدولار أمام الدينار العراقي.. تعرف على 100 دولار بكام في العراق اليوم 5-11-2024

إليكم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 5-11-2024، حيث يلاحظ استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، على الرغم من التغيرات المستمرة في الأوضاع الاقتصادية يعتبر سعر الدولار من العوامل الأساسية التي تثير اهتمام المستثمرين والمتداولين في العراق، نظرا لتأثيره المباشر على تكاليف السلع والخدمات المتوفرة في السوق المالي.
تعرف على 100 دولار بكام في العراق
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 تباينا ملحوظا بين مختلف المحافظات حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- وفقا للبنك المركزي فإن سعر صرف 100 دولار أمريكي بلغ 130,741 دينار عراقي.
- في محافظة أربيل سجل سعر صرف 100 دولار للبيع 150,050 دينار في حين بلغ سعر الشراء 149,950 دينار.
- أما في بغداد فقد وصل سعر صرف 100 دولار للبيع إلى 151,250 دينار بينما سجل سعر الشراء 149,250 دينار.
ما هو سبب تأثر سعر الدولار أمام الدينار العراقي
تأثر سعر الدولار أمام الدينار العراقي بعدة عوامل من بينها:
- تتأثر أسعار صرف العملات بشكل كبير بالقرارات التي تتخذها البنوك المركزية مثل البنك المركزي العراقي أي تغييرات في أسعار الفائدة أو التيسير النقدي يمكن أن تؤثر على قيمة الدينار مقابل الدولار.
- الأوضاع الاقتصادية العامة في العراق بما في ذلك معدلات النمو والتضخم ومستويات البطالة تلعب دورا كبيرا في تحديد سعر الصرف الأزمات الاقتصادية أو الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يؤديان إلى تقلبات في سعر الدولار.
- توازن العرض والطلب على الدولار في السوق المحلي يؤثر بشكل مباشر على سعره إذا زاد الطلب على الدولار بسبب الأوضاع الاقتصادية أو التجارة فإن السعر سيرتفع والعكس صحيح.
- الأزمات السياسية أو النزاعات يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار وتؤثر على ثقة المستثمرين مما قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف.