ما هو سبب تأثر سعر الدولار أمام الدينار العراقي.. تعرف على 100 دولار بكام في العراق اليوم 5-11-2024

إليكم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 5-11-2024، حيث يلاحظ استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، على الرغم من التغيرات المستمرة في الأوضاع الاقتصادية يعتبر سعر الدولار من العوامل الأساسية التي تثير اهتمام المستثمرين والمتداولين في العراق، نظرا لتأثيره المباشر على تكاليف السلع والخدمات المتوفرة في السوق المالي.

تعرف على 100 دولار بكام في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 تباينا ملحوظا بين مختلف المحافظات حيث جاءت الأسعار كالتالي:

وفقا للبنك المركزي فإن سعر صرف 100 دولار أمريكي بلغ 130,741 دينار عراقي.

في محافظة أربيل سجل سعر صرف 100 دولار للبيع 150,050 دينار في حين بلغ سعر الشراء 149,950 دينار.

أما في بغداد فقد وصل سعر صرف 100 دولار للبيع إلى 151,250 دينار بينما سجل سعر الشراء 149,250 دينار.

ما هو سبب تأثر سعر الدولار أمام الدينار العراقي

تأثر سعر الدولار أمام الدينار العراقي بعدة عوامل من بينها: