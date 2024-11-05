رابط استعلام رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وحقيقة زيادة الراتب

أثارت الأنباء المتداولة حول زيادات في رواتب المتقاعدين العراقيين لعام 2024 جدلا واسعاً في الأوساط العراقية، مع انتشار تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى زيادة مرتقبة. تتطلع شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين، وخصوصاً المتقاعدين، إلى تأكيدات رسمية بشأن هذه الزيادات المنتظرة. وفي هذا المقال، نوضح كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال الموقع الرسمي للوزارة المالية العراقية.

رابط استعلام رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أتاحت وزارة المالية في العراق رابطاً إلكترونياً يتيح للمتقاعدين الاطلاع على رواتبهم للعام 2024 بسهولة. وللاستفادة من هذه الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

من قسم “الخدمات الإلكترونية”، اختر خدمة “استعلام رواتب المتقاعدين”.

قم بتحديد المحافظة التي تقيم فيها.

أدخل رمز التحقق الظاهر في الحقل المخصص له.

أضف المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم التقاعد في الحقول المناسبة.

تأكد من صحة المعلومات المدخلة، ثم اضغط على “بحث”. بعدها ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة براتبك التقاعدي، بما في ذلك آخر الزيادات التي حصلت عليها، إن وجدت.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

فيما يتعلق بالأخبار المتداولة حول زيادة رواتب المتقاعدين، نفت وزارة المالية العراقية عبر بيان رسمي وجود أي زيادات مقررة لهذا العام، وحثت المواطنين على استقاء المعلومات فقط من المصادر الرسمية التابعة للحكومة لمنع انتشار الشائعات. وأكدت الوزارة أنها ستعلن عن أي قرارات تخص الرواتب أو أي زيادات مستقبلية من خلال منصاتها الرسمية فقط.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

بحسب وزارة المالية، يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ولكن في حالة مصادفة هذا التاريخ لعطلة رسمية، يتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي. وبالنسبة لشهر نوفمبر، تم تقديم صرف الرواتب إلى 31 أكتوبر بسبب حلول الأول من نوفمبر يوم عطلة.