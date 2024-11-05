ماما زعلانه من سوسو لية.. احدث تردد لقناة كراميش 2024 على النايل سات وعرب سات وطريقة ضبط التردد

تعد قناة كراميش من القنوات المحببة للأطفال حيث تقدم محتوى ترفيهي يجذبهم ويضفي عليهم المتعة بالإضافة إلى برامج تهدف إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية كما يسعى العديد من الآباء والأمهات لمعرفة التردد الجديد لهذه القناة لذا سنقدم فيما يلي أحدث تردد لقناة كراميش مع تسليط الضوء على بعض البرامج والأغاني التي تعرضها لإسعاد أطفالنا.

احدث تردد لقناة كراميش 2024

للحصول على قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات من الضروري أولاً معرفة بيانات التردد المطلوبة فيما يلي المعلومات الأساسية التي ستساعدك في ضبط القناة بطريقة صحيحة:

تردد القناة: 11430.

معدل الأستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة : HD.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على عرب سات

يتساءل البعض على التردد الجديد لقناة كراميش على عرب سات يمكن تحديثها من خلال تسجيل بيانات التردد التالي:

تردد القناة: 11390.

معدل الأستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تحديث تردد قناة كراميش

لضبط تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بمحتواها المميز للأطفال اتبع الخطوات التالية:

ابدأ بالضغط على زر Menu في جهاز التحكم عن بعد.

اختر من القائمة التي تظهر خيار التنزيل والتثبيت اليدوي.

قم بإدخال بيانات التردد بشكل دقيق وفقا للمعلومات المتاحة.

حدد القمر الصناعي المناسب وأدخل معدلات الاستقطاب والترميز المطلوبة.

اضغط على البحث لبدء عملية البحث عن القناة.

بعد الانتهاء من تحميل القناة اضغط على زر Ok لحفظها على جهاز التلفاز الخاص بك.

ما أهم الأغاني التي تقدمها قناة كراميش

تقدم قناة كراميش مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال حيث تجمع بين المتعة والتعليم في محتواها من بين الأغاني المميزة التي تعرضها القناة: