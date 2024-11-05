“al-nassr vs al ain“ مباراة النصر ضد العين اليوم دوري أبطال آسيا.. معلق المباراة والقنوات الناقلة

يرغب جميع مشجعي كرة القدم بالتعرف على القنوات الناقلة لـ مباراة العين والنصر حيث حازت الكثير من القنوات على حقوق بث المباراة والتي من المقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء، ويجب العلم أن هذه من مباريات دوري أبطال آسيا وتم الإعلان عن المجموعة الثانية والتي من المقرر أن تقدم منافسة كبيرة في عالم كرة القدم وذلك لأنه تشمل عدد من الأندية السعودية والإماراتية والذين يسعى كل منهم من أجل التأهل للدور القادم، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مباراة العين والنصر

الجدير بالذكر أنه سوف يتم إقامة مباراة العين والنصر اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر 2024 وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وسوف تعرض أيضا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات، ويوجد عدد من القنوات التي حازت على حقوق نشر المباراة ومنها:

قناة bein sports afc 1 وسوف تكون متاحة لجميع المشتركين في مختلف الدول العربية.

قناة Alkass one HD.

قناة SSC Extra 1 HD وهي سوف تقوم ببث المباراة داخل المملكة العربية السعودية فقط.

معلقين مباراة العين والنصر

سوف يقوم بالتعليق على مباراة العين والنصر مجموعة من المعلقين المميزين في دول الخليج العربي وذلك سوف تكون كالتالي:

سوف يتولى التعليق على المباراة حسن العيدروس وذلك على قناة bein sports afc 1.

بينما يعلق على المباراة كل من فهد العتيبي وسليمان الشريف وذلك على قناة SSC Extra 1 HD.

بينما المعلق الخاص بقناة Alkass one HD هو خالد الحدي.

تشكيل فريق النصر في مباراة اليوم

يجب العلم أن فريق النصر يمتلك 7 نقاط وهو المركز الرابع في المجموعة الثانية، والجدير بالذكر أنه قدم مجهود رائع في المباريات الأولى من البطولة كما أنه يسعى نحو تحقيق الفوز اليوم لذلك من المتوقع أن يلعب بالتشكيل الآتي: