“نايلسات بجودة HD“ مباراة النصر والعين اليوم دوري أبطال آسيا لموسم 2024/2025.. التشكيل والقنوات الناقلة

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد مباراة النصر والعين وهي من المباريات التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر حيث أنها تعد من مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، ويجب العلم أن فريق النصر السعودية سوف يبذل كل ما بوسعه من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة وذلك من أجل الصدارة والتأهل للدور التالي، بينما فريق العين الإماراتي موقفه ضعيف وذلك بسبب النقاط التي فقدها في الهزيمة التي تعرض لها، وبناء على طلب الجماهير سوف نوضح لكم في النقاط القادمة موعد المباراة وكذلك القنوات الناقلة.

مباراة النصر والعين

الجدير بالذكر أنه سوف يتم عرض مباراة النصر والعين اليوم الثلاثاء الموافق 5 من نوفمبر وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا والسودان وليبيا واليمن، وسوف يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت قطر والسعودية والبحرين وتركيا، وسوف يتم عرض المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات وعمان والأردن، سوف تقام المباراة على أرض ستاد الأول بارك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين

حازت قناة bein sports afc 1 على حقوق بث مباراة النصر والعين اليوم وسوف يتولى التعليق على هذه المباراة حسن العيدروس.

تشكيل فريق النصر ضد العين

يمتلك فريق النصر السعودي سبع نقاط والذين حصل عليهم من خلال الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة وهو في المركز الرابع ومن المقرر أن يلعب بالتشكيل الآتي اليوم:

حراسة مرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: محمد سيما كان، سلطان الغنام، نواف بوشل، إيمريك لابورت.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كرستيانو رونالدو.

خط الوسط: اوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري.

تشكيل العين الإماراتي اليوم

يوجد فريق العين في المركز 11 ولديه نقطة واحدة وذلك بعد الخسارة في مبارتين والتعادل في مباراة التشكيل الخاص به اليوم هو: