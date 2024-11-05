“real madrid vs milan“ مباراة ريال مدريد وميلان اليوم دوري أبطال أوروبا.. القناة الناقلة والتشكيل

يبحث جميع المشجعين عن موعد عرض مباراة ريال مدريد وميلان وهي واحدة من المباريات الهامة من الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لعام 2024-2025 والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد حاصل على المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط ويجب العلم أنه يسعى نحو تحقيق الفوز في تلك المباراة وبالتحديد بعد هزيمته أمام فريق برشلونة، بينما فريق ميلان في المركز الخامس والعشرين برصيد ثلاث نقاط، وبناء على طلب المشجعين سوف نقدم لكم موعد عرض المباراة والقنوات العارضة لها.

مباراة ريال مدريد وميلان

من المقرر أن يتم إنطلاق مباراة ريال مدريد وميلان مساء اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك على قناة bein sports HD 1، سوف تقام المباراة على أرض ملعب سانتياجو برنابيو ووفقا لما أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه تم تعيين سلافكو فينشيتش حكم هذه المباراة، وسوف يقوم حفيظ دراجي بالتعليق على المباراة

ترتيب دوري أبطال أوربا

في بطولة دوري أبطال أوروبا حاز ريال مدريد على المركز 12 برصيد 6 نقاط الذين حصل عليهم في ثلاث مواجهات له الأولى كانت ضد شتوتجارت الألماني وفاز بها مقابل 3 أهداف بينما المواجهة الثانية كانت ضد ليل الفرنسي وخسر فيها، بينما المواجهة الثالثة والأخيرة كانت ضد بوروسيا دورتموند وفاز بها مقابل 5 أهداف، بينما فريق ميلان فهو في المركز الخامس والعشرين ولديه رصيد 3 نقاط وذلك بعدما خسر أمام ليفربول وخسر أيضا أمام باير ليفركوزن ولكنه فاز في المباراة الثالثة له والتي كانت ضد كلوب بروج مقابل 3 أهداف.

نظام دوري أبطال أبطال أوروبا الجديد

فى النظام الجديد يشارك في الدوري 36 فريق وكل فريق يواجه ثماني أندية، والحاصلين على المركز الأول وحتى المركز الثامن يتم تأهيلهم مباشرة إلى دور 16، بينما أصحاب المراكز من التاسع وحتى الرابع والعشرين يقوموا بالخوض في ملحق بنظام الذهاب والعودة وذلك حتى يتم ثماني فرق جديدة وذلك من أجل استكمال دور 16 وبعدها يتم استئناف جميع الأدوار بنظام خروج الخاسر.