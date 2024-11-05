“liverpool vs leverkusen“ مباراة ليفربول ضد ليفركوزن اليوم دوري أبطال أوروبا التشكيل والقنوات الناقلة

لم يتبقى سوى ثواني قليلة على عرض مباراة ليفربول وباير ليفركوزن وهي من مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا والجدير بالذكر أن فريق ليفربول يمتلك رصيد تسع نقاط في المركز الثاني لذلك من المقرر أن يبذل كل ما بوسعه من أجل تحقيق الصدارة والحصول وتجميع 12 نقطة، بينما فريق بايرن فهو لديه رصيد سبع نقاط وهو في المركز السادس، سوف نقدم لكم في السطور الآتية موعد عرض المباراة والقنوات العارضة له.

مباراة ليفربول وباير ليفركوزن

وفقا لما نقلته اللجنة المنظمة لمباريات دوري أبطال أوروبا أنه سوف يتم عرض مباراة ليفربول وباير ليفركوزن اليوم الثلاثاء وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، وسوف يتم إنطلاق المباراة على أرض ملعب أنفيلد وهو الملعب الخاص بنادي ليفربول وسوف تشهد هذه المباراة عدد كامل من الجماهير وذلك سوف يسبب الإثارة والمتعة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباير ليفركوزن

من المقرر عرض مباراة ليفربول وباير ليفركوزن على قناة bein sports 2 وهي واحد من القنوات التي حازت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا وسوف يتولى التعليق عصام الشوالي وهو واحد من المعلقين المميزين في شبكة قنوات بي إن سبورتس.

تشكيل نادي ليفربول ضد باير ليفركوزن

تعتبر هذه المباراة من المباريات الهامة لدى نادي ليفربول لذلك قرر آرني سلوت وهو المدرب الخاص بنادي ليفربول لذلك فهو من المقرر أن يلعب بالتشكيل الآتي وذلك من أجل تحقيق الفوز: