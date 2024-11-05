ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-11-2024

يعد المعدن الأصفر محض اهتمام للكثير من المواطنين الذين يريدون ارتدائه من اجل الزينة، علي صعيد أخر لجميع من يريد اقتنائه أموالهم في اكتناز الذهب، حيث انه تم انتشار الأخبار قبل الأيام القليلة الماضية من قبل خبراء متمكنين في عالم الذهب بانه إذا أردت اكتناز أموالك يجب اكتنازها في الذهب لأنة علي مدار الأيام لم يخسر أبدا، من خلال هذا الموضوع عبر السطور القادمة سنوضح لكم جميع الأسعار بكافة الأعيرة المختلفة التي تم الوصول إليها اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 الكم كافة التفاصيل الآتية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

سجل جرام الذهب عيار 24 بسعر 4500 جنيه بالتزامن مع الارتفاع الكبير التي شهدته الأوقية، بينما قفز سعر الجرام عيار 21 إلي 4000 جنيه رسميا بالإضافة إلي المصنعية والدمغة.

أسعار جرام الذهب عيار 24 اليوم 5 نوفمبر 2024

أما عيار جرام الذهب عيار 24 للبيع بسعر 4326 جنيه.

أما للشراء بسعر 4313 جنيه للجرام.

أسعار جرام الذهب عيار 22

جرام الذهب عيار 22 للبيع بسعر 3965 جنية.

بينما سعر الجرام 22 للشراء بسعر 3955 جنيه.

أسعار جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 لعملية البيع بسعر 3785 جنيه.

بينما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء بسعر 3775 جنيه.

أسعار جرام الذهب عيار 18

شهد سعر جرام الذهب عيار 18 لعملية البيع 3244 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء بسعر 3236 جنيه.

أسعار جرام الذهب عيار 14