بإشارة قوية.. استقبل تردد قناة بطوط تحديث نوفمبر 2024 على الاقمار الصناعية

العديد من الأمهات حول جميع الدول العربية دائما يبحثوا علي أشياء تعمل علي تسلية أوقات صغارهم بدلا من المل علي مدار اليوم بالإضافة إلي مشاهدتهم أشياء تعمل علي تنمية مهاراتهم، حيث كانت من ضمن أوائل قائمة المقترحات حول البحث الإلكتروني، من اعلي نسب المشاهدة قناة بطوط للأطفال، علي الرغم من كثرة القنوات الفضائية الخاصة ببرامج الأطفال إلا أن هذه القناة استطاعت جلب أنظار جميع من يتابعها من الأطفال، من خلال مشاهدتها يتمكن الطفل نطق الحروف والأرقام باللغة العربية والانجليزية من خلال عرضها صور ضاحكة وأشياء تعمل علي انتباه الطفل، لا تعمل علي تشتت الطفل، كما تبث برامج ترفيهية، ثقافية، أخلاقية بطريقة بسيطة وسهلة تناسب أعمار الصغير، سنوضح لكم كيفية استقبالها علي شاشات التلفاز، أيضا الترددات الحديثة الخاصة بها ابقوا معانا.

أجدد الترددات الخاصة بقناة بطوط علي النايل سات

يمكنك استقبال القناة عبر ترددها الجديد: 12562.

كما تستطيع تحميل القناة عبر الاستقطاب التالي: الأفقي.

بينما تتمكن من تنزيله عبر القمر الصناعي: النايل سات.

من خلال مؤشر الترميز: 27500.

بيانات تصويب خطأ خاصة بالقناة: 4/3.

حملها ودندن علي مدار اليوم آلية استقبال قناه بطوط علي التلفاز

من خلال القمر الصناعي النايل سات وعبر التردد الجديد الذي تم تحديثه يمكنك تحميل القناه ومشاهدة جميع برامجها علي مدار اليوم، حيث تتمثل في الخطوات التالية: