تحطيم الاسعار.. عروض كارفور الجمعة البيضاء 2024 خصومات حتى 75%

بدأ الكثير من الأشخاص في البحث المكثف حول عروض كارفور الجمعة البيضاء 2024 التي ينتظرها الكثير من المواطنين من العام للعام، حيث يقدم كارفور أقوى الخصومات في الجمعة البيضاء بجميع الفروع، مما تصل الخصومات والتخفيضات داخل الفرع 75% على الكثير من السلع والمنتجات، كارفور اسم يعني التميز والثقة، على مدار العام كارفور يطرح أقوى العروض، وفي أوقات معينة من العام تكون هناك عروض هائلة تزداد نسبة الخصومات، ولذلك ينتظر الكثير من الأشخاص المناسبات المميزة لشراء ما يريدونه من سلع و أجهزة ومنتجات مختلفة، كارفور لديه أكبر سلسلة من الهايبر ماركت في مصر وخارجها من الدول المختلفة، واليوم ننشر لكم عروض كارفور الجمعة البيضاء 2024.

عروض كارفور الجمعة البيضاء 2024

رائج على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عروض كارفور في الجمعة البيضاء، وقد بدأ العد التنازلي على أن يقدم كارفور أقوى العروض للعملاء بكميات جميع وحتى نفاذ الكمية على بعض السلع، في البلاك فرايدي قدم كارفور عروض هائلة وكان الإقبال من العملاء المتسوقين كبير للغاية في مختلف الفروع، ومن أهم العروض المقدم من كارفور بمناسبة الفريدي عروض التقسيط في بنك مصر على الأجهزة وبعض المنتجات، حيث بدأت العروض من 1 نوفمبر وتستمر حتى 4 ديسمبر المقبل 2024، كما بدأت عروض الجمعة البيضاء من 1 نوفمبر الجاري ومستمرة حتى الأحد الموافق 10 من نوفمبر 2024 ويمكنكم طلب المنتجات أونلاين والحصول على أقل قيمة توصيل.

كتالوج عروض كارفور الوايت فرايدي

أقوى عروض كارفور الجمعة البيضاء

إقبال تاريخي من المواطنين على سلسلة كارفور من أجل الاستفادة من العروض المقدمة بمناسبة الجمعة البيضاء، حيث تتضمن تلك العروض الأجهزة الكهربائية والشاشات والهواتف المحمول، بالإضافة إلى خصومات على بعض الأدوات المنزلية والسلع الغذائية ومنتجات الألبان قسم العطارة، كما يوجد عروض كبيرة حتى 40% على اللحوم والأسماك و يوجد عروض على قسم العناية والمنظفات وغيرها الكثير حتى الأحد المقبل 10 من نوفمبر 2024.