حـ 169 المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج HD بالعربي .. عثمان ح169 صوفيا تتوعد وعلاء الدين الضحية التالية

المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج HD بالعربي، ترقب كبير من قبل محبي ومتابعي الاعمال التركية بالوقت الحالي عقب عودة الاعمال التركية عقب التوقف الاخير لاسباب نابعة من دولة تركية بالفترة الاخيرة، وحالة من الترقب من قبل عشاق ومتابعي تلك الاعمال عقب عرض الاعلانات الخاصة بمسلسل المؤسس عثمان التركي الذي يعد من اهم الاعمال التي تم عرضها علي مدار الخمس سنوات الماضية وتم عرض الموسم السادس والذي لقي ترحيب حار للغاية منذ الحلقة الاولي من قبل عشاق الدراما التركية .

حـ 169 المؤسس عثمان

ظهور صوفيا وخروج باي سونغور من المسلسل ومن قبله كونور ألب جعل عشاق هذا العمل الفني الرائع يتطلعون لرؤية عودة أحد المحاربين الأقوياء للمسلسل من جديد، خاصة وأن هناك شخصيات لا زالت غادرت الأحداث ولم يتحدد موقفها بعد مثل سامسا سيرجيف الذي يعد أقوى المحاربين في صفوف عثمان، لدرجة أن الكثير أحبوا هذه الشخصية كثيرًا، إلا أنه غادر الجزء الأول من المسلسل دون إبداء أي أسباب، باستثناء ما أشيع عن خلافات تتعلق بتقليص دوره، خاصة بعد أن طغت شعبيته على شعبية بوراك الذي يلعب دور عثمان.

المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج HD بالعربي