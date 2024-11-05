مسلسل العبقري الحلقه 7 مترجمة بجودة عالية قصة عشق وفيديو لاروزا

مسلسل العبقري الحلقه 7 هو واحد من المسلسلات التركية المميزة التي حظيت باهتمام واسع من كافة المشاهدين في تركيا والعالم العربي، حيث يعرض المسلسل قصة مميزة عن حياة العباقرة، وكيفية تأثير الذكاء القوي على علاقاتهم الشخصية والمهنية.، وتدور أحداث المسلسل حول شاب عبقريًا في مجال الرياضة، لكنه يعاني من تحديات اجتماعية ونفسية نتيجة لقدرته العقلية الفائقة.

مسلسل العبقري الحلقه 7

الكثير من المشاهدين في العالم والوطن العربي يتساءلون عن الموعد المحدد لعرض مسلسل العبقري والذي يتم عرضه يوم الاحد من كل اسبوع على شاشة Show TV التركية، وتم تخصيص وذلك في تمام الساعة 8 مساءً.

القنوات الناقلة ل مسلسل العبقري الحلقه 7

يمكن مشاهدة المسلسل التركي “العبقري” عبر عدة قنوات تركية ومصرية متخصصة في عرض المسلسلات، أبرز القنوات التي تنقل المسلسل هي:

تردد قناة TRT 1

التردد: 11392.

استقطاب عمودي V.

معدل الترميز: 27500

قناة MBC

كما أعلنت مجموعة قنوات MBC عن عرضها لمسلسل العبقري بدءًا من يوم الأحد، ويمكن للمشاهدين في الدول العربية مشاهدة مسلسل العبقري في تلك المواعيد:

مصر: الساعة 7:30 مساءً

السعودية: الساعة 7:30 مساءً

الإمارات: الساعة 8:30 مساءً