World Cup dream .. لعبة العراق والاردن فى التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026 الموعد والقنوات الناقلة بدون تشفير

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي القمة العربية المنتظرة والتي ستجمع بين منتخب العراق ومنتخب الأردن في تصفيات كأس العالم 2026، ونستعرض معكم اليوم عبر موقعنا البديل الذي ينفرد بكافة التفاصيل عن مواعيد المباريات التي يخوضها المنتخب العراقي، وسوف نقوم بتوفير القنوات والميعاد الخاص بتلك المواجهة المرتقبة للغاية بين الطرفين والتي ستكون قوية للغاية ويترقبها الجميع في الوطن العربي .

لعبة العراق والاردن فى التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026

حالة من الترقب من قبل محبي ومتابعي كرة القدم في الوطن العربي من اجل الاطلاع علي موعد وتوقيت لعبة العراق والاردن المباراة التي سوف تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 14 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة على قناتي الكأس والعراقية الرياضية، ويمكنكم تحميل هذه القنوات للاستمتاع بمشاهدة المباراة على جهاز الاستقبال الخاص بكم على التردد التالي:-

تردد قناة العراقية الرياضية القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو : 10719

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجماهير الأردنية تدخل العراق بدون تأشيرة

وقام السيد رئيس الوزراء محمد شياع، بفرض قرار قبل انطلاق تلك المباراة المرتقبة بين الاردن والعراق والتي ستكون يوم الاحد الموافق الثالث من تشرين الثاني بدخول جماهير الاردن العراق بدون تأشيرة من اجل حضور المباراة والتي ستقام في محافظة البصرة .

ويتواصل الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكل مستمر مع الاتحاد الأردني لتأمين وصول مشجعي المنتخبين إلى البلدين استعداداً لمباراتي العراق والأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.