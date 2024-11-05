الإستعلام عن فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2024 وسدادها بكل سهولة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
الإستعلام عن فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2024 وسدادها بكل سهولة
تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

في إطار دفع الفواتير الخاصة بالمرافق المختلفة والمتمثلة في الغاز والمياه والكهرباء، يرغب العديد من المواطنين في القيام بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وطريقة تسجيلها، لمعرفة القيمة المستحق سدادها إلكترونيًا، وهي خدمة توفرها وزارة البترول، مما توفر الوقت والجهد اللازم على كافة المواطنين، وفي السطور التالية، نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر

يمكنك القيام بتسجيل قراءة عدادات الغاز وذلك بداية من يوم 1 إلى 27 من شهر نوفمبر 2024، والقيام بالاستعلام عن الفاتورة وتسديدها إلكترونيًا، وفقًا لما المتمثلة في الأتي:-

  • قم بالذهاب إلى موقع الشركة القابضة للبترول.
  • ثم يُرجى اختيار “خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة”.
  • مع إدخال رقم المستفيد أو المشترك والمتمثلة في رقم العمارة والشقة وكذلك البلوك والقطاع والمحافظة وكافة البيانات الأخرى المطلوبة.
  • النقر على زر “إظهار الفواتير”.
  • لتظهر لك في النهاية كافة التفاصيل الخاصة بالفواتير المستحق دفعها لشهر نوفمبر.
الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2024
الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2024

خطوات تسديد فاتورة الغاز شهر نوفمبر

وفرت شركة بتروتريد، طرق متعددة لسداد الفواتير المستحقة على كافة المشتركين، ومن بينها فاتورة الغاز لشهر نوفمبر، بحيث تتمكن من القيام بسداد القيمة المستحقة عبر المحافظ الذكية والإلكترونية، ناهيك عن إمكانية التسديد عبر تطبيق إنستا باي، وكافة المنافذ الخاصة بالشركة والمنتشرة على مستوى الجمهورية، تسهيلًا على كافة المواطنين في سداد كل هذه الفواتير المستحقة إلكترونيًا.

معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

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