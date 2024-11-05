عملاقة الهواتف نزل.. سعر ومواصفات Realme p1 pro الأكثر مبيعًا والأقوى في الإمكانيات

يبحث العديد من الأشخاص عن شراء هاتف ذات تقنيه حديثة وجودة عالية بالإضافة إلي سعرة نظرا لأسعار الهواتف العالية المنتشرة في جميع الأسواق علي المستوي العالمي، كان من افضل الاقتراحات التي تم الكشف عنها ألا وهو هاتف Realme p1 pro، حيث يحتوي الهاتف علي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، كما يدعم الشاحن السريع بقوة 45 وآت، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة تابعونا.

أهم مواصفات هاتفRealme p1 pro

يحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 45 وآت.

يتاح الهاتف باللون الأزرق، اللون الأحمر.

يحتوي الهاتف علي بلوتوث يأتي بإصدار 5.2.

يحتوي علي منفذ أل يو آس بي من نوع Type c 2.0 مع دعم خاصية آل OTG.

لا يحتوي الهاتف علي إمكانية زيادة المساحة التخزينية عبر كارت الميموري.

يدعم الهاتف مقاومي الماء والغبار بشهادة آل IP65.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني، الثالث، الرابع، الخامس.

يحتوي الهاتف علي شريحتين اتصال من نوع نانو سيم.

يحتوي علي ميكروفون إضافي من اجل عزل الضوضاء.

مميزات هاتف ريلمي p1 pro

يحتوي علي بطارية بسعة كبيرة جدا 5000 مللي أمبير.

يدعم مستشعرات القرب، التصارع، البوصلة والجيروسكوب.

كما يحتوي علي سماعات خارجية من اجل دعم صوت الاستيريو.

عيوب هاتف ريلمي P1 pro

لا يدعم الهاتف علي إمكانية زيادة المساحة التخزينية عبر طريق كارت الميموري.

لا يحتوي علي منفذ أل 3.5 ملم الخاص بسماعات الآذن.

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