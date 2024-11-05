طالع في العالي تاني.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء

بحث مرتفع للغاية عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في البنوك والسوق السوداء، حيث يشكل سعر الدولار أهمية كبيرة لأنه يعتبر المسؤول عن الحالة الاقتصادية، وقد تم خفض قيمة الفائدة منذ فترة طويلة، ورغم ذلك أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يرتفع بشكل ملحوظ ولن يستقر في البنوك ولا السوق الموازي وهذا ما يشعر الكثير بحالة القلق، حسب بعض المصادر أن الدولار يعود لأعلى المستويات وحسب التحديثات الأخيرة للبنك المركزي أن هناك ارتفاع في عشرة بنوك مختلفة، ترقبوا معنا الفقرات التالية ونتعرف سوياً على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

لقد شهد سعر الدولار الأمريكي مع بداية التعاملات الصباحية في البنك المركزي ومختلف البنوك حالة من الاستقرار، حيث تأتي الأخبار وفقاُ للتحديثات الأخيرة على النحو التالي:.

المصرى اليوم 49 جنيه للشراء و 49.2 جنيه للبيع.

لقد سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلى المصرى 49.1 جنيه للشراء و 49.11 جنيه للبيع.

مما سجل سعر الدولار في بنك مصر للشراء و 49.1 جنيه و 49.11 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة للشراء و 49.1 جنيه 49.11 للبيع،

مما وصل الدولار في البنك التجارى الدولى cib نحو 49.1 جنيه للشراء و 49.11 جنيه للبيع.



كما وصل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 49.1 جنيه للشراء ونحو 49.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم

ارتفاع جديد وملحوظ لسعر الدولار في جميع البنوك، وبالتالي شهد سهعر الدولار ارتفاع جديد في السوق السوداء