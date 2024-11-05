وشك هينور من أول مرة.. تبيض وتفتيح البشرة في 10 دقائق فقط بدون ميكاج مع كريم النشا المذهل

مع دخول فصل الشتاء، تبدأ العديد من الفتيات يبحثون عن الوصفات التي تُساهم في الحصول على بشرة ملائمة وجعلها أكثر رطوبة ومميزة، والابتعاد عن الوصفات التي تحتوي على مواد مضرة للبشرة، لتكون وصفة النشا من أبرز وأروع هذه الوصفات الطبيعية، ويمكنك تحضيرها في غضون دقائق معدودة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تحضير وصفة النشا والبطاطس للبشرة

جاءت أبرز المكونات التي يمكنك من خلالها تحضير وصفة النشا والبطاطس في المنزل، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

إحضار ملعقة صغيرة من النشا.

مع ملعقة من الحليب البودرة.

ثمرة واحدة من البطاطس.

كوب ملائم من الماء الدافئ.

خطوات تحضير وصفة النشا والبطاطس

ولكي تقوم بتحضير وصفة النشا والبطاطس في المنزل، لكي تحصلين على بشرة أكثر إشراقة وإنارة، فعليك اتباع الخطوات الأتية:-