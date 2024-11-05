100 دولار أمريكي يساوي كام دينار عراقي؟!.. في 5 نوفمبر 2024 حسب أخر تحديث

تشهد أسعار الدينار العراقي حالة من الاضطراب الملحوظ المؤثرة على تحديد السعر الحقيقي له، نظرًا لكم الارتفاعات التي مر بها في غضون الفترة الماضية، ناهيك عن أنه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024 استقر عند أخر ارتفاع له أمس الإثنين، فيما انخفضت العملة الأجنبية في بعض البورصات العاملة بالدولة، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على كافة التطورات التي تُجرى على سعر العملة في العراق، كما سنكشفه لكم في مقال اليوم.

أسعار الدولار أمام الدينار العراقي

استقر سعر الدولار داخل بورصتي الكفاح والحارثية، لتُسجل قرابة الـ 151 ألف و200 دينار عراقي وذلك مقابل الـ 100 دولار أمريكي، فيما أن العملة انخفضت داخل اربيل عاصمة كوردستان عن أخر تعاملات لها أمس الإثنين، بالإضافة إلى أن أسعار البيع داخل محال الصرافة والأسواق المحلية بغداد استقر عند 152 ألف و250 دينارًا عراقيًا مقابل 100 دولار أمريكي، فيما وصل سعر الشراء إلى 150 ألف و250 دينارًا مقابل 100 دولار أمريكي.

تحديث سعر الدولار في العراق

وعن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في أربيل فإنه سجل للبيع نحو 151 ألف و100 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما أن سعر الشراء بلغ نحو 151 ألف و100 دينار عراقي مقابل الـ 100 دولار أمريكي، مع استمرار التحديثات على كافة العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، بحيث يتمكن كافة المواطنين وراغبي التداول من معرفة السعر الحقيقي لذلك، وهو ما سنوفيه لكم على مدار اليوم.